Olimpiyat ikinciliği bulunan atlet Amos'a 3 yıl men cezası
2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Botsvanalı Nijel Amos, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlet Nijel Amos'a 3 yıl men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı "GW1516" maddesine rastlanan Amos, 12 Temmuz 2022'den itibaren 3 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.
Ayrıca 29 yaşındaki sporcunun 4 Haziran 2022'den itibaren aldığı dereceler de silindi.
Amos, Londra 2012'deki erkekler 800 metre finalinde 2. olarak Botsvana'ya tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmişti.
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