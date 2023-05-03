Olimpiyat ikinciliği bulunan atlet Amos'a 3 yıl men cezası

2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Botsvanalı Nijel Amos, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:07
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlet Amos'a 3 yıl men cezası
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Olimpiyat ikinciliği bulunan atlet Nijel Amos'a 3 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı "GW1516" maddesine rastlanan Amos, 12 Temmuz 2022'den itibaren 3 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Ayrıca 29 yaşındaki sporcunun 4 Haziran 2022'den itibaren aldığı dereceler de silindi.

Amos, Londra 2012'deki erkekler 800 metre finalinde 2. olarak Botsvana'ya tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmişti.


olimpiyat atlet Nijel Amos

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