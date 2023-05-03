Olimpiyat madalyalı atletler Tori Bowie ve Calvin Davis hayatını kaybetti
Dünya Atletizm Birliği, olimpiyat madalyalı ABD'li atletler Tori Bowie ile Calvin Davis'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Dünya Atletizm Birliği, olimpiyat madalyalı ABD'li atletler Tori Bowie ile Calvin Davis'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Bowie ile 51 yaşındaki Davis'in vefat ettiği belirtilerek, sevenlerine, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi. İki sporcunun da ölüm nedenleri açıklanmadı.
OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMIŞLARDI
AA'nın aktardığına göre, ABD'li sprinter Tori Bowie, 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üç kategoride madalya almıştı. Rio'da kadınlar 4x100 metre bayrakta altın, 100 metrede gümüş, 200 metrede bronz madalya kazanan Bowie, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise kadınlar 100 metrede altın madalyayı kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- Erdoğan listeyi istedi
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...
- Reklam afişlerine gerici müdahale!