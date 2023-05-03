Olimpiyat madalyalı atletler Tori Bowie ve Calvin Davis hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.05.2023 - 19:10

Güncelleme: 03.05.2023 - 19:10

Dünya Atletizm Birliği, olimpiyat madalyalı ABD'li atletler Tori Bowie ile Calvin Davis'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Bowie ile 51 yaşındaki Davis'in vefat ettiği belirtilerek, sevenlerine, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi. İki sporcunun da ölüm nedenleri açıklanmadı.

OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMIŞLARDI

AA'nın aktardığına göre, ABD'li sprinter Tori Bowie, 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üç kategoride madalya almıştı. Rio'da kadınlar 4x100 metre bayrakta altın, 100 metrede gümüş, 200 metrede bronz madalya kazanan Bowie, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise kadınlar 100 metrede altın madalyayı kazanmıştı.