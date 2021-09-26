Olimpiyat şampiyonu Busenaz'a İmamoğlu'ndan armağan!
Japonya'da kadınlar boks branşında Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran Busenaz Sürmeneli'ye İBB'nin ödülünü Ekrem İmamoğlu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş sundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında madalya kazanan sporcuları ödüllendiriyor. Japonya'da kadınlar boks branşında Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran Busenaz Sürmeneli'ye İBB'nin ödülünü Ekrem İmamoğlu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş sundu.
Trabzonspor sporcusu olan Busenaz, hem Ekrem İmamoğlu'na hem de İBBSK Başkanı Fatih Keleş'e teşekkür ederken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da madalya sözü verdi.
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