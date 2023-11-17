Olympiakos evinde Kızılyıldız'ı geçmesini bildi
THY Euroleague karşılaşmasında Olympiakos evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 88-83 mağlup etti.
EuroLeague 9. hafta karşılaşmasında Olympiakos sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 88-83 mağlup etmeyi başardı.
Olympiakos'ta Alec Peters attığı 28 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
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