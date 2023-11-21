Olympiakos Naz Mitrou-Long'u transfer etti!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 18:55

Güncelleme: 21.11.2023 - 18:55

THY EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Olympiakos kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Olympiakos, Zalgiris Kaunas'tan Yunan gard oyuncusu Naz Mitrou-Long'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu yaz transfer olduğu Zalgiris Kaunas'ta maç başına ortalama 10 dakika süre alan Mitrou-Long 4.1 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile oynadı.