Olympiakos Naz Mitrou-Long'u transfer etti!
THY EuroLeague ekibi Olympiakos, Zalgiris Kaunas'tan Naz Mitrou-Long ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
THY EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Olympiakos kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Olympiakos, Zalgiris Kaunas'tan Yunan gard oyuncusu Naz Mitrou-Long'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu yaz transfer olduğu Zalgiris Kaunas'ta maç başına ortalama 10 dakika süre alan Mitrou-Long 4.1 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile oynadı.
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