Olympiakos'tan Barcelona'ya ezici fark: Seri son maça kaldı!

THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Olympiakos, sahasında ağırladığı Barcelona'yı 92-58 yenerek genel durumu 2-2 yaptı ve seriyi son maça taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 21:32
Olympiakos'tan Barcelona'ya ezici fark: Seri son maça kaldı!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Olympiakos ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Olympiakos, 34 sayı farkla 92-58 kazandı.

Bu sonuçla birlikte seride durumu 2-2'ye getiren Olympiakos, final-four umutlarını korudu.

Final-Four'a çıkanı belirleyecek serinin beşinci ve son maçı 8 Mayıs'ta Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak. 


euroleague haberleri thy euroleague haberleri barcelona haberleri Olympiakos haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbulspor'dan, TFF'ye sert yanıt!

İstanbulspor'dan, TFF'ye sert yanıt!
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Tek bir tanesi ile bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!

Tek bir tanesi ile bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...
ABD’de ölen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak: Otopsi yapılacak

ABD’de ölen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak: Otopsi yapılacak
Mayıs ayında burçları neler bekliyor? Şanslı günlere hazır olun! Mayıs 2024 burç yorumları...

Mayıs ayında burçları neler bekliyor? Şanslı günlere hazır olun! Mayıs 2024 burç yorumları...
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri