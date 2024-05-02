Olympiakos'tan Barcelona'ya ezici fark: Seri son maça kaldı!
THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Olympiakos, sahasında ağırladığı Barcelona'yı 92-58 yenerek genel durumu 2-2 yaptı ve seriyi son maça taşıdı.
THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Olympiakos ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Olympiakos, 34 sayı farkla 92-58 kazandı.
Bu sonuçla birlikte seride durumu 2-2'ye getiren Olympiakos, final-four umutlarını korudu.
Final-Four'a çıkanı belirleyecek serinin beşinci ve son maçı 8 Mayıs'ta Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.
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