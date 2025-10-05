Olympique Lyon kendi evinde Toulouse'a mağlup!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 18:46:00
Toulouse, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lyon, Toulouse'u konuk etti.

Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Lyon'un golünü 24. dakikada Malick Fofana kaydetti. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Toulouse, Emersonn'un 87 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Toulouse oldu.

15 puanda kalan Lyon, 3. sırada konumlandı. 4 maç sonra kazanan Toulouse ise 10 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.

Ligde bir sonraki hafta Lyon, Nice'e konuk olacak. Toulouse ise Metz'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #Fransa Ligue 1 #toulouse #lyon

