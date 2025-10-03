Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lyon'dan Avrupa Ligi'nde 2'de 2!

Lyon'dan Avrupa Ligi'nde 2'de 2!

3.10.2025 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lyon'dan Avrupa Ligi'nde 2'de 2!

Lyon, sahasında ağırladığı Salzburg'u mağlup ederek Avrupa Ligi'ne ikide iki ile başlamış oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Olimpik Lyon ile Salzburg karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Lyon, 7. dakikada Pavel Sulc ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi ama 11. dakikada Martin Satriano Fransızlar adına ilk golü attı. Ruben Kluivert, 57. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bju sonucun ardından Lyon, 6 puana yükseldi. Salzburg ise henüz puanla tanışamadı.

Lyon, gelecek hafta Basel'i ağırlayacak. Salzburg ise sahasında Ferençvaroş'u konuk edecek.

İlgili Konular: #Salzburg #uefa avrupa ligi #lyon

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini yönetecek hakemi açıkladı.
Beşiktaş GAİN, Eurocup'a kötü başladı!
Beşiktaş GAİN, Eurocup'a kötü başladı! Beşiktaş GAİN, Eurocup B grubu ilk maçında Litvanya ekibi Lietlabelis'e deplasmanda 85-78 mağlup oldu.
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in takımla birlikte antrenman yapmadığı aktarıldı.