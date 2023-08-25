Omar Colley: 'Bu gollerim başlangıç'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:34

Güncelleme: 25.08.2023 - 01:34

Beşiktaş'ta Dinamo Kiev'e karşı gol atan Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Omar Colley yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Çok zor bir maçtı. Beşiktaş olarak iyi oynadık ve kazandık. Gol atmak da ekstra bir mutluluk veriyor. Böyle zor ve kilitlenen maçlarda duran toplar çok önemli. Golüm için ve kazandığımız için mutluyum. Genk dönemime göre çok tecrübeliyim ve daha iyiyim. Orada da atıyordum ama bu gollerim başlangıç diyebilirim." dedi.

"Türkiye Ligi, Omar Colley'e kolay gelmiş olabilir mi? Sanki öyle gelmiş gibi bir havası. Kendisi ne düşünür?" sorusuna Colley şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ligi kolay değil. Önceden ligle ilgili bilgim vardı. Asla kolay değil. Adaptasyon sürecimi Şenol Güneş en iyi şekilde halletmemi sağladı. Beni kanatlarının altına aldı. Baba edasıyla bana sahip çıktı. Beşiktaş'ta 6 aydır oynuyorum ve kaybetmedik. Bu harika bir şey. Herkes, beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Bir aile gibiyiz. Konferans Ligi'ne kalmak ve kupa kazanmak istiyoruz. Benim kariyerimde kupa yok, kupa istiyorum. Şenol Güneş, benim için çok önemli. Beşiktaş ile evliliğimizde harika bir uyum var. Bu formayı giydiğim sürece her şeyi yapacağım.