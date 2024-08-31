Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!
Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir." denildi.
1+1 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi.
Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyordu.
Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.
Spor Haberleri
- Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!
- Kasımpaşa evine galibiyetle dönüyor!
- Hull City, galibiyete hasret kaldı!
- Konya'da gol sesi çıkmadı!
- Brendtford, evinde Southampton'ı rahat geçti!
- Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı!
- Bournemouth muhteşem geri dönüşe imza attı!
- Ankara'da kazanan çıkmadı!
- Adana'da dördüncü gol geldi!
- Rick Karsdorp, PSV'ye transfer oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit
- Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!
- 'Protokolde ağırlanması kabul edilemez'
- Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor...
- 'İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz'