Ömer Erdoğan: '1 puanı hak etmiştik'
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Başakşehir mağlubiyeti sonrası konuştu.Erdoğan, '1 puanı hak etmiştik' dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Başkent temsilcisinin teknik direktörü Ömer Erdoğan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Hem Süper Lig'in hem de Avrupa'da dominant oynayan bir takımla karşı karşıya geldiklerini belirten Ömer Erdoğan, milli takım arasında fiziksel kapasitelerini yukarıya çekmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Oyuncularım da bunu sahada uyguladı. Özellikle ilk yarı zaman zaman yaptığımız ön alan baskısında rakibe istediği şekilde oyun kurdurtmadık. Zaman zaman da ikinci bölgede aynı şekilde merkezi daraltarak rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Erken yediğimiz talihsiz gol bizi maça geride başlattı. Geriye düşmemize rağmen oyunu daha çok domine eden Ankaragücü vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle 2-1 geriye düştük. Çok etkili olamadık. Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
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