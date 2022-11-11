Ömer Erdoğan: 'Büyük sıkıntı yaşıyoruz'
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor beraberliği sonrası konuştu.
Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Ömer Erdoğan, "Kendi takımımı ve karşı takımı kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı sahada. Belki çok iyi bir oyun yoktu ama bunun sebebi de zeminin bozukluğu. Biz de büyük sıkıntı yaşıyoruz bu konuda." dedi.
Genç teknik adam, sözlerine, "Rakibimiz geçen sezonun şampiyonu. Çok fazla pozisyon vermedik. Her hafta üzerine koyarak, gelişerek pozisyona girme oranımızı artırıyoruz. Biraz daha becerikli olsak daha fazla puana sahip olabilirdik." diye devam etti.
Başkent ekibinin teknik direktörü son olarak, "Önümüzde güzel bir şans var. Bu arada iyi antrenman yapıp yavaş yavaş yükselmek istiyoruz. Ankaragücü taraftarlarına takıma olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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