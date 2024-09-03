Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'e transfer oldu!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Stuttgart ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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