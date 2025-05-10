Ömer Faruk Beyaz, ligde bir ilki yaşadı!

Başakşehir'in 21 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ömer Faruk Beyaz, ligde bir ilki yaşadı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:26

Başakşehir'in 21 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. 

Müsabakanın 72. dakikasında Oliver Kemen'in yerine oyuna giren Ömer Faruk, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.

21 yaşındaki orta saha, ligdeki ilk golünü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.


Etiketler: #ömer faruk beyaz #Başakşehir #Trendyol Süper Lig #fenerbahçe
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler