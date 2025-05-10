Ömer Faruk Beyaz, ligde bir ilki yaşadı!
Başakşehir'in 21 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Başakşehir'in 21 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Müsabakanın 72. dakikasında Oliver Kemen'in yerine oyuna giren Ömer Faruk, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.
21 yaşındaki orta saha, ligdeki ilk golünü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.
Spor Haberleri
- Arda'nın mektubu, okuduğu okulun öğrencilerine dağıtıldı
- Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
- Anlaşma tamam! Lig bitiminde imzalar atılacak...
- Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak
- Nuggets, Thunder'ı uzatmada yenerek 2-1 öne geçti
- Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
- Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
- Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!
- Mersinspor tek sayı farkla galip!
- Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakın zamanda...'
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- 'Bu suskunluk teslimiyettir!'
- 'Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz'
- Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Kral Kaybederse' itirafı
- Ordu sözcüsünden tüyler ürperten uyarı!
- Pakistan 300-400 Türk İHA'sıyla 36 hedefi vurdu
- Suikast girişimini 'ilk kez' açıkladı
- DEM'den 'yeni bir sayfa açılıyor' mesajı
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!