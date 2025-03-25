Ömer Korkmaz: "Mücadelemizi sürdüreceğiz"
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, iftar prorgramında konuştu. Korkmaz, alt sıralardan kurtulmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligde alt sıralardan hızla çıkmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
Korkmaz, bir restoranda düzenlenen iftar programında, gazetecilerle bir araya geldi.
Konyaspor'un 28 Mart Cuma günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağını anımsatan Korkmaz, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetinin verdiği moralle hazırlıkların sürdürdüğünü aktardı.
Korkmaz, her maçın ayrı büyük anlamı olduğunu belirterek "Rahat nefes alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Rakiplerimiz de puan topluyor, düşme barajı yükseliyor. Artık arayı açıp sakin strateji kurmak istiyoruz. Kupaya odaklanmaktan ziyade önceliğimiz ligde daha iyi yerlerde olmak." diye konuştu.
"Üst üste 2 maç kazanamadık"
Teknik direktör Recep Uçar da sezonda 9 hafta kaldığına dikkati çekerek "9 final maçı var. Son düzlüğe girdiğimizde geçen yılki sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Beşiktaş maçı enerji anlamında pozitif katkı yaptı. Bu hafta evimizde oynayacağımız Gaziantep FK, karşısında alınacak galibiyet bunu daha anlamlı kılacak. Ligde üst üste 2 maç kazanamadık. Bunun bilincindeyiz. Formda bir takıma karşı oynayacağız, zor bir maç. Amacımız ligin son haftalarında korkulu rüya görmemek." ifadelerini kullandı.
Uçar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 1 Nisan Salı günü İskenderun ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kupa bu takımın genlerinde var. Amacımız cuma ve salı günü enerjimize enerji katarak her iki kulvarda ilerlemek." değerlendirmesinde bulundu.
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