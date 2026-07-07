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Ömer Kutluay kimdir? Ömer Kutluay kaç yaşında, nereli? Ömer Kutluay hangi takımda oynuyor?

Ömer Kutluay kimdir? Ömer Kutluay kaç yaşında, nereli? Ömer Kutluay hangi takımda oynuyor?

7.07.2026 12:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ömer Kutluay kimdir? Ömer Kutluay kaç yaşında, nereli? Ömer Kutluay hangi takımda oynuyor?

Türkiye'de düzenlenen 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nı dördüncülükle bitiren genç millilerde özellikle Ömer Kutluay araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Ömer Kutluay kimdir? Ömer Kutluay kaç yaşında, nereli? Ömer Kutluay hangi takımda oynuyor?

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FIBA U17 Dünya Kupası’nda Milli Takımımızın yıldız oyun kurucusu Ömer Kutluay, en iyi beşe seçildi. Peki, Ömer Kutluay kimdir? Ömer Kutluay kaç yaşında, nereli? Ömer Kutluay hangi takımda oynuyor?

ÖMER KUTLUAY KİMDİR?

Ömer Kutluay, 27 Mart 2009 yılında İstanbul'da doğdu. Kutluay, basketbola beş yaşında babasının spor okulunda başladı. 

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ÖMER KUTLUAY'IN HAYATI VE KARİYERİ

Ömer Kutluay, 13 yaşında Anadolu Efes altyapısına katılarak Türkiye U-14 Şampiyonası'nı kazandı ve Turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçildi. 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Kutluay, aynı yıl İspanya U-16 Şampiyonası finalinde Barcelona'ya karşı 10 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik performansıyla şampiyonlukta katkı sağladı. 2025-26 İspanya Gençler Ligi şampiyonu olan Kutluay, final maçında Barcelona'ya karşı 12 dakikada 14 sayı kaydetti.

ÖMER KUTLUAY'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2024 ve 2025 yıllarında FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kutluay, her iki turnuvada da sayı kralı oldu. 

ÖMER KUTLUAY'IN ANNESİ KİM?

Kutluay'ın babası millî basketbolcu İbrahim Kutluay, annesi ise model ve sunucu Demet Şener'dir.

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