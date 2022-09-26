Önder Karaveli'nin yeni adresi Adanaspor oldu!

Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Önder Karaveli ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 20:33
Önder Karaveli'nin yeni adresi Adanaspor oldu!
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da yeni teknik direktör Önder Karaveli oluyor.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Karaveli ile anlaşma sağlandığı ve 48 yaşındaki teknik adam için salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

İşte Adanaspor'un açıklaması:

"Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sorunu prensip anlaşmasına varmıştır.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 114:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir"

Önder Karaveli, geçen sezon Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Karaveli, sezon başında ise Beşiktaş'ta "Gelişim Direktörü" görevine getirilmişti.


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