Onur Bulut hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş depremzede çocuklar için Azerbaycan'da Sabah FK ile karşılaştı. Maçın ardından Beşikaşlı oyuncu Onur Bulut, hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 20:50
Onur Bulut hastaneye kaldırıldı
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Beşiktaş, depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel maça çıktı.

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Milli futbolcunun takımdan ayrı olarak döneceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.


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