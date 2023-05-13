Onur Bulut hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 20:50

Güncelleme: 13.05.2023 - 20:50

Beşiktaş, depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel maça çıktı.

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Milli futbolcunun takımdan ayrı olarak döneceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.