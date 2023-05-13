Onur Bulut hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş depremzede çocuklar için Azerbaycan'da Sabah FK ile karşılaştı. Maçın ardından Beşikaşlı oyuncu Onur Bulut, hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş, depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel maça çıktı.
Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.
Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Milli futbolcunun takımdan ayrı olarak döneceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
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