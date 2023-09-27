Onur Bulut: 'Mağlubiyeti hak ettik'

Beşiktaşlı Onur Bulut kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bulut, 'Mağlubiyeti hak ettik' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 23:00
Onur Bulut: 'Mağlubiyeti hak ettik'
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Beşiktaşlı Onur Bulut, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Onur Bulut "Kötü başladık, kötü oynadık. Hak ettiğimiz mağlubiyet." dedi.

Onur Bulut ayrıca "Önümüzdeki maçlarda her şeyi daha iyi yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.


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