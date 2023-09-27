Onur Bulut: 'Mağlubiyeti hak ettik'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 23:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 23:00

Beşiktaşlı Onur Bulut, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Onur Bulut "Kötü başladık, kötü oynadık. Hak ettiğimiz mağlubiyet." dedi.

Onur Bulut ayrıca "Önümüzdeki maçlarda her şeyi daha iyi yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.