Onur Bulut: 'Şampiyonluğa oynayacağız'
Beşiktaş'taki ilk golünü Tirana karşısında atan Onur Bulut, karşılaşa sonrası görüşlerini aktardı. Bulut, 'Şampiyonluğa oynayacağız' dedi.
Beşiktaş'ta Onur Bulut, Tirana karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu, "Maça iyi başladık. Top genelde bizdeydi, istediğimiz şeyleri sahada sergileyebildik ama geliştirmemiz gereken yerler var. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.
Onur Bulut, açıklamalarını, "Forma rekabeti iyidir. Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Şampiyonluğa oynayacağız, Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur." diye tamamladı.
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