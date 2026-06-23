Onuralp Bitim'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na kötü haber

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
MİLLİLER ANTALYA'DA ÇALIŞACAK
Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye, 2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, 6 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.