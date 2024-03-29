Onvo Büyükçekmece evinde farka koştu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol ağırladığı Reeder Samsunspor'u 96-53 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 21:31
Onvo Büyükçekmece evinde farka koştu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Reeder Samsunspor'u 96-58 mağlup etti.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 11. galibiyetini aldı. Samsunspor ise 22. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 23, Franke 14, Emircan Koşut 4, Ata Kahraman 6, Bruinsma 16, Erdi Gülaslan 14, Leon Apaydın 8, Thomas 3, Yesukan Onar 6, Murat Erensoy 2

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 12, Bora Satır 15, Arda Berk Kaya 2, Göktuğ Baş 9, Muhammed Doğan Şenli, Mehmet Batuğ Gür, Kaan Mert Dikmen, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Nedim Seylan 6, Engin Kaan Elbir, Mehmet Öngel 12

1. Periyot: 24-15

Devre: 54-20

3. Periyot: 73-41


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