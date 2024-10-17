Oosterwolde'den sürpriz talep!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:30

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:30

Fenerbahçe'de son dönemde sergilediği performansla dikkat çeken Jayden Oosterwolde, Mourinho döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Tüm maçlara ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan Oosterwolde'nin Fenerbahçe yönetiminden maaşına zam istediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre yıllık 850 bin Euro kazanan Hollandalı futbolcu, ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti.

Haberde Fenerbahçe yönetiminin, Oosterwolde'nin talebini değerlendirmeye alacağını oyuncuya ilettiği aktarıldı.

23 yaşındaki Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-Lacivertliler, Hollandalı futbolcuyu Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.