Orhan Ak: 'Savunma tarafını yapamadık'
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Kayserispor mağlubiyetinin ardından konuştu. Ak, 'Savunma tarafını yapamadık' dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, ligde Kayserispor karşısına alınan mağlubiyetin ardından konuştu.
Ak, "Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Böyle bir Ramazan gününde buraya gelen taraftarımıza mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm. Böyle bir günde, yeni gelen yönetime hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. Özellikle ilk yarıda beklediğimizin tam tersi bir oyun. Savunma tarafını yapamadık." dedi.
Orhan Ak, sözlerine "İkinci yarıda erken yediğimiz gole rağmen döndük, kazanabileceğimiz durum oluştu. Orada yine bir bireysel bir hata. Yine psikoloji değişti. Ondan sonra Kayserispor savunmaya geçti" diye devam etti.
Türkiye Kupası'nda oynayacakları Ankaragücü maçına da değinen bordo-mavili hoca, "3 gün sonra, belki de bu senenin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncularımız ikinci yarıda elinden gelen çabayı gösterdi. Olmadı üzgünüz." ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı