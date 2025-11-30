Orkun Kökçü'den galibiyet açıklaması: 'İhtiyacımız vardı böyle oyun ve skora'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 22:45:00
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, maçın ardından konuştu.

"BUNUN FARKINDAYIZ"

Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Orkun, "Bizim ihtiyacımız vardı böyle oyun ve skora. Daha çok oyun önemliydi. Bu maçtan zevk aldık, pozitif anlar yarattık. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Buna mecburuz. İhtiyacımız da var" dedi.

Son olarak Orkun Kökçü, "Maçtan sonra analiz yapmak zor ama ben daha çok zevk aldım, herkes istekliydi, enerjikti, birbirimiz için mücadele ettik. Daha çok mantıklı kararlarla oyunu kurduk, şanslar ürettik. Normalde düşüşler oluyor ikinci yarıda, onu konuştuk devrede. Büyük takım futbolu önde baskı, topa daha çok sahip olarak oluyor. Bunun da farkındayız. Daha çok çalışarak bunu becermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

