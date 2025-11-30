Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası... Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Rafa Silva'nın durumu hakkında Kılıç, "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER G ÜN TOPLANTI YAPIYORUZ"

Sergen Yalçın ile her gün toplantı yaptıklarını belirten Kılıç, "Geçen hafta 4 maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi 3 maçımız kaldı. 3 maçımız da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"4-5 TRANSFER PLANLIYORUZ"

Transfer konusuna da değinen Kılıç, "Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz" dedi.

Son olarak Kılıç, "Takımımız farkındaysanız her gün daha iyiye gidiyor. Çok yeniler. Bu sene 8-9 tane yeni oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri var. İyi bir takım olacağız" dedi.