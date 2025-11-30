Beşiktaş deplasmanda iki golle güldü: Fatih Karagümrük 0-2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

CENGİZ ÜNDER PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada penaltıda kaleci Ivo Grbic'i geçemedi.

Bu sonuçla birlikte son 5 maçındaki 2. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise iki maç aranın ardından mağlup olarak 8 puanla sonuncu sırada konumlandı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

ORKUN K ÖKÇÜ 2 MAÇ SONRA FORMASINA KAVU ŞTU

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fatih Karagümrük 0-2 Beşiktaş

90' GOL İPTAL | VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

90' GOL | Demir Ege farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

87' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ile Jota Silva oyundan çıkarken Demir Ege ile Rashica dahil oldu.

83' SARI KART | Karagümrük'te Balkovec sarı kart gördü.

79' Karagümrük, Berkay Özcan ile etkili geldi. Ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruş, az farkla dışarı gitti.

77' Beşiktaş sağ kanattan ceza sahasına Cengiz ile girdi. Savunmanın son anda bir müdahalesi var, karar korner.

71' Ceza sahasına Cengiz'in çevirdiği topta Toure topu kontrol etti ve köşeye mükemmel bıraktı.

71' GOL | El Bilal Toure, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

70' Beşiktaş'ta Cerny oyundan çıkarken Tammy Abraham dahil oldu. Karagümrük'te ise Matias Kranevitter çıkarken Daniel Johnson oyuna girdi.

61' Gabriel Paulista oyuna devam edemedi. Yerini Djalo'ya bıraktı.

60' Beşiktaş'ta Gabriel Paulista bir sakatlık geçiriyor.

58' PENALTI KAÇTI | Beşiktaş'ta Cengiz Ünder penaltı atışından yararlanamadı.

57' Halil Umut Meler'in kararı penaltı. Serginho topa eliyle müdahale etti.

56' Pozisyonla ilgili VAR'dan bir uyarı geldi hakem monitöre gidiyor.

54' Kullanılan köşe vuruşunda bir karambol yaşandı. Pozisyonun sonuna top kaleci Grbic'te kaldı.

46' Fatih Karagümrük'te Joao Camacho çıkarken yerine Andre Gray dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

41' Köşe vuruşunda paslaşan Beşiktaş'ta topla buluşan Jota Silva, rakibini çalımlayıp topu yakın köşeye gönderdi. Top ağlara gitti.

41' GOL | Beşiktaş Jota Silva'nın golü ile öne geçti.

29' Karagümrük'te Tiago Çukur, sakatlanarak yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

24' Matias Kranevitter çok uzaklardan kaleyi düşündü. Top farklı şekilde auta gitti.

20' Cengiz Ünder, ceza sahası içine çalımlarla girdi. Yaptığı vuruş savunmadan sekti ve taca gitti.

18' SARI KART | Karagümrük'te Kranevitter sarı kart gördü.

16' Orkun Kökçü ceza sahası dışından vurdu. Top kaleci Grbic'te kaldı.

13' SARI KART | Karagümrük'te Camacho sarı kart gördü.

9' Köşe vuruşunda Paulista'nın kafasında kaleci Grbic mükemmel bir kurtarış yaptı.

8' Orkun'un pasında Jota Silva ceza sahası içinden kaleye şutunu attı. Top savunmadan kornere gitti.

5' Köşe vuruşu organizasyonunda Cengiz Ünder ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.