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Orkun Kökçü ile Bruno Lage arasında gergin anlar!

Orkun Kökçü ile Bruno Lage arasında gergin anlar!

20.06.2025 23:28:00
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Haber Merkezi
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Orkun Kökçü ile Bruno Lage arasında gergin anlar!

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki gösterdi.

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, dikkat çeken bir harekete imza attı.


Milli futbolcu, kulübünün Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. Orkun, 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.


Orkun, bu değişikliğin ardından teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki gösterdi. Lage de bu anlarda Orkun'a sus işareti yaptı.


Benfica'da Orkun'un yerine oyuna dahil olan Renato Sanches, 63. dakikada ağları havalandırdı. Bu anlarda kameralar tekrar Lage ve Orkun'a döndü. İkilinin kenarda konuştuğu görüldü.

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