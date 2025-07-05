Orkun Kökçü istediği takımı menajerine iletti!

Benfica'nın ve A Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'nün, Portekizli teknik direktör ile turnuvada yaşadığı tartışmanın sonrasında ayrılma kararı alması, Süper Lig devlerinin ilgisini çekmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemlerinde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcu, kararını verdi. Milli oyuncu, Türkiye'ye transfer ihtimali gündeme gelmesi halinde sadece Beşiktaş'ın oyuncusu olacağını hem yakın çevresine hem de menajerine iletti.

Yıldız oyuncuyu 2 sene önce Hollanda ekibi Feyenoord'dan 30 milyon Euro'ya alan Benfica'nın ise oyuncusunu, aldığı fiyata satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Avrupa'dan 30 milyon Euro civarı bir teklif gelmezse Orkun'un kiralık olarak ayrılma ihtimalinin doğabileceği öğrenildi. Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için şimdiden girişimlerde bulunduğu belirtildi.