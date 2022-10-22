Orkun Kökçü: 'Tepkileri umursamıyorum!'
Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubandını takmayı reddetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubandını takmayı reddetmesiyle ilgili konuştu.
Orkun yaptığı açıklamada, "Herkes kendini rahat hissettiği şeyi yapabilir. Kendime yakın olmak ve kendimle kalmak istedim. Herkese saygı duymak zorundasınız. Ben sadece inancıma uymayan bir şeyi yapmak istemedim. Herkes ne hissediyorsa onu yapabilir." dedi.
Bu kararı sonrası çok fazla tepki aldığını ancak bunları umursamadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Bu kararı kendim verdim. İnancımla ilgili karşısında durduğum bir şeyden asla sapmam. Farklı tepkiler aldım ama bunları umursamıyorum." ifadelerini kullandı.
Milli oyuncu mücadele ile ilgili olarak ise, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkili mücadelelerde başarılı olamadık. Zirvede olmak istiyorsak, bunlara izin vermememiz gerekir." şeklinde konuştu.
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