Orlando Magic'ten yeni logo: Resmen tanıtıldı!

Orlando Magic, gerçekleştirdiği tanıtımda yeni logosunu ve üç yeni formasını kamuoyuna sundu. Kulüp, 2010 yılında vazgeçtiği yıldız temalı tasarımına yeniden dönüş yaptı.

Magic'in açıklamasında, "Logo, geçmişe bir selam duruşu niteliğinde. Yıldız odaklı tasarım, takımın şampiyonluk hedefleriyle örtüşen 'yıldızlara uzan' felsefesini yansıtıyor" ifadeleri yer aldı.





NOSTALJİ İLE MODERN ESTETİĞİN BİRLEŞİMİ

Yeni marka kimliği Paolo Banchero, Franz Wagner ve Jalen Suggs gibi genç çekirdek için modernize edilmiş bir dönemin başlangıcı olarak lanse edildi.

Magic'in pazarlama ve sosyal sorumluluk yöneticisi Shelly Wilkes, "Orlando Magic'in vizyonu, hem saha içinde hem dışında dünya şampiyonu olmak. Logo ve formalar, bu vizyonun bir uzantısı" dedi.

Wilkes, yeni logonun taraftar geri bildirimlerine göre tasarlandığını ve nostalji ile modern estetiğin birleştirildiğini de vurguladı.

Magic, sezonu Doğu Konferansı'nda 41 galibiyetle 7. sırada tamamlamış ve play-in'den çıkarak play-off'a kalmıştı. Ancak ilk turda Boston Celtics'e elenmişlerdi.