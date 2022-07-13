Oscar Estupinan Hull City'de
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir dönem Denizlispor forması da giyen Oscar Estupinan'ı kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tanıdık isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.
Ozan Tufan, Allahyar, Doğukan Sinik, Michael Seri gibi Türkiye'de forma giymiş isimleri renklerine bağlayan İngiliz ekibi, bu kez Oscar Estupinan'ın transferini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonda kiralık olarak Denizlispor forması da giyen Estupinan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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