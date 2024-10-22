Oscar Hiljemark: "Galatasaray maçı çok zor olacak"
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olacak İsveç ekibi Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark ve futbolcusu Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak İsveç ekibi Elfsborg'un 32 yaşındaki teknik direktörü Oscar Hiljemark, tur atlamak istediklerini söyledi.
Teknik direktör Oscar Hiljemark ve futbolculardan Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ZOR OLACAK"
Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hiljemark, "Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren genç teknik adam, "Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın hücum hattını değerlendiren Hiljemark, "Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız." diye konuştu.
"OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"
Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının mükemmel bir ortam yarattığını anlattı.
Galatasaray'ın iyi oyuncularına odaklanmadıklarını vurgulayan Larsson, 'Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi uyguladığımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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