Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde dün akşam Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde dün akşam Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Maçta ise Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen sakatlanmıştı. Peki, Osimhen'in sakatlığı ne? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

OSİMHEN'İN SAKATLIĞI NE?

Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanan play-off finali, hem ülkenin Dünya Kupası umutlarını hem de Galatasaray’ın yıldızını olumsuz etkiledi. İlk yarıda sahada olan Osimhen, devre arasında teknik ekip tarafından oyundan alındı.

Maç sonrası konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız futbolcunun “bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık” nedeniyle değiştirildiğini açıkladı. Bu ifade, akıllara doğrudan hamstring sakatlığını getirdi.

OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Süper Lig’de yılın en önemli karşılaşmalarından biri olacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 01 Aralık 2025 saat 20:00’de Kadıköy’de oynanacak. Osimhen’in sakatlığının net durumu ise henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Eğer Osimhen’in yaşadığı problem 1. derece hamstring gerilmesi ise en olumlu senaryoda yıldız oyuncu 1–2 hafta içinde takımla antrenmanlara başlayabilir.