Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Victor Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Victor Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

13.04.2026 09:50:00
Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Victor Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Liverpool ile oynanan mücadelede kolunda kırık oluşan Osimhen, acil ameliyata alınmıştı. Peki, Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Victor Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

Osimhen'in ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu. Peki, Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Victor Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

OSIMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın yıldız isimlerinden Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında da bilgi veren Buruk, "Osimhen antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olabileceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #victor osimhen