UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecanın zirveye çıktığı haftada gözler Galatasaray ile Manchester City arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Peki, Osimhen, Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City Maçında oynayacak mı? Galatasaray Manchester City maçında sakat ve cezalı oyuncular

SİNGO GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Teknik Direktör Okan Buruk’un açıklamalarına göre Singo yeniden takımla çalışmalara başladı.

Okan Buruk, yaptığı değerlendirmede oyuncunun test sonuçlarının olumlu olduğunu ve sürecin iyi gittiğini belirtti. Bu gelişmeler doğrultusunda Singo’nun Galatasaray - Manchester City maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

NOA LANG GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi statüsü gereği lig etabı maçlarında forma giyemiyor.

Bu nedenle Noa Lang, Galatasaray - Manchester City maçında oynayamayacak. Ancak Galatasaray, play-off turuna kalması halinde UEFA’ya 3 yeni oyuncu bildirme hakkına sahip. Noa Lang’ın bu listede yer alması durumunda play-off maçlarında forma giymesi mümkün olacak.

ASPİRİLLA GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Yaser Aspirilla da Noa Lang ile aynı statü kuralına takılıyor.

Bu nedenle Aspirilla, Manchester City karşısında forma giyemeyecek. Oyuncu, UEFA’ya bildirildiği takdirde play-off aşamasında Galatasaray formasını giyebilecek.

OSİMHEN GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen hakkında herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Ayrıca yıldız golcü, Galatasaray’ın Manchester City karşısındaki muhtemel 11’inde yer alıyor. Bu doğrultuda Osimhen’in kritik mücadelede sahada olması bekleniyor.