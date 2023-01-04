Osman Korkmazel: '3 puan geliyor da...'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 22:41

Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile çıkışa geçip, son 5 haftada da iyi sonuçlar alıp orta sıralara adım atmıştı. Ancak geçen hafta Ümraniyespor’a iyi oyuna rağmen evlerinde yenildiler. Neden bunları yazdım; Galatasaray’ın çok dikkatli olması için. İstanbulspor maçı aklıma geliyor da, biraz gevşemeyle 3 puan zor gelmişti. Ayrıca ekleme yapayım, Ankaragücü’nde Galatasaray’ın oyun tarzını ezbere bilen Emre Kılınç ,Taylan Antalyalı var; iyi ki Tolga Ciğerci kart cezalısı yok…

Tribünler yine full çekmiş. Bu taraftara yakışanı yapın artık. Okan hoca iki kenara Rashica-Barış’ı yerleştirmiş. Çok baskılı Galatasaray ama netice alıcı bir şey yok. Ankaragücü 6’ncı dk. da gol aramaya çıktı ve 1 dk. sonra da golü buldu. Gol kimlerden geldi peki, Emre Kılınç şut, Taylan’dan fileleri havalandırma. Herkes şaşkın ama tribünlerin desteği bitmek bilmiyor. 9 dk. geçti, geçmedi; Rashica’nın usta işi ortasına, Barış Alper’den müthiş bir kafa. Yazı girişinde demiştim; Ankaragücü dişe diş mücadeleye devam. Ama bu Gomis yok mu Gomis, beceri dolu bir gole daha imzasını attı. Ankara ekibinde pes etme yok, oyundan da hiç düşmüyorlar. Ömer Erdoğan kenardan hep, hücuma çıkın işaretleri yapıyor. Dk. 40 Zahid’den müthiş bir şut, aynı güzellikte Muslera’dan harika bir kurtarış. Okan hocaya bakıyorum sinir harbinde, o da devamlı, ‘gol bölgesine gidin’ diye bağırıyor. Ankaragücü’nün, ilk yarı oyununa tebrik…

Bu zevkli akışkan oyun 2’nci yarı devam eder mi? Hocaların taktik ve oyuncu değişimine bağlı. Bir değişim yok.2’nci tarı tempo düşük. İlk tehlikeli atak Ankaragücü’nden Emre Kılınç’ın uzak mesafeli pasını, Anastasios değerlendiremedi. Taraftar, Galatasaray’lı oyuncuları dürtüyor. Barış Alper bir şeyler yapmaya çalışıyor; oyuna hareket getirdi. Ona eşlik eden, dk. 54 henüz görebilmiş değiliz. Devreye yine muhteşem taraftar giriyor ama Ankaragücü daha etkin. Dk. 65. oyuncu değiştirme zamanı geldi, geçti bile Okan hoca. Ay ay ay Emre Kılınç öyle bir gol kaçırdı ki. Nihayet dk. 71’de Gomis’in yerine Kerem’i aldı oyuna Okan hoca. Hadi kıpırdayın biraz, Berkan kıpırdadı; takımı gol bölgesine taşıyor. E Okan hoca yetti, dk. 80 oldu. 2-3 oyuncu sokmak şart oldu. Ömer hoca 3 oyuncu birden aldı, Okan hocadan tık yok. Şükür 83’de Yusuf Demir ve Yunus Akgün’ü aldı içeri. Ama gole daha çok yaklaşan Ankaragücü. Son dakikalar, geçmek bilmiyor. 3 puan geldi ama Berkan-Midtsjo olmasa, çok zor gelirdi 3 puan çok.