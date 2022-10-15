Osman Korkmazel: 'Acı bir kayıp...'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 22:20

Süper Lig’de genç hocaların görev alması giderek çoğalıyor; işte bunlardan biri de Çağdaş Atan. Sergen Yalçın’ın yanın da (7 yıl) pişti; Alanyaspor’un ardından, bu sezon da Kayserispor’un başına geçti. Burada da iyi işlere imza atıyor. Takımı şu anda 13 puanla 8’nci sırada. Evinde 4 maçta 3G, 1 yenilgi o da Trabzonspor’a karşı son anlarda yediği golle... Bu akşam bir başka zirve takımı Galatasaray’ı ağırlayacak Çağdaş Atan’ın ekibi...

Kayserispor’un son maç kadrosu, Galatasaray önünde de aynen sahadaydı. Çağdaş hoca belli ki, bu ekibinin oyunundan memnun. Okan Buruk da uzun süredir istediği ve özlemle beklediği 11’ini sahaya sürmüştü. Daha 1’nci dk. da ‘üçü bir arada’ iş başı yaptı. Mata-Icardi- Mertens tesirli bir hücum geliştirip gole yaklaştılarsa da, skoru değiştiremediler. Ardından Kayserispor gol bölgesine akmaya başladı. 2-3 kere yokladılar Muslera’yı. Topa hükmeden daha çok Galatasaray olsa da, Kayserispor organize ataklar ve hızlı çıkışlarla golün peşine düştü. Ve nihayetin de Galatasaray^’ın toplu savunma hatasında Gavranoviç ile 1-0 öne geçtiler. Çok geçmeden Onur, hem de ters ayağıyla harika bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Ne oldu da 2 gol yedi Galatasaray, gol bölgesi tesirsiz kalınca, orta merkez yardıma gelmede gecikince, savunma dağınık bir görüntü çizince golleri de yediler. Kayserispor oyundan hiç düşmedi ilk yarı bitimine dek, skoru da muhafaza edip, 45 dk. sonunda keyifli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttular...

Okan Buruk çok sinirlenmiş olacak ki, 2’nci yarı 3 değişim birden yapıp, OLiveira-Rashica-Barış Alper Yılmaz’ı oyuna aldı. Yaptı da oyunun hakimiyeti Kayserispor’undu. Önce Gavranoviç ardından Mensah öyle goller kaçırdılar ki, inanılmaz. Galatasarayîn aklı başına ne zaman geldi; bu goller kaçtıktan sonra. Barış Alper’in sayılmayan golü dışında, çok da net fırsat yakalayamıyorlardı. Gomis’i de oyuna aldı Okan Buruk gol için. Ama Çağdaş hoca, onun da çaresini buldu ve savunma ağırlıklı oyuncuları aldı oyuna. Ve Galatasaray son dakikalarda Barış Alper ile bir gol bulsa da, skoru değiştiremedi. Bu 3 puan kaybı, en çok ama en çok Okan Buruk’u üzecektir. Hem de çok istediği ve nihayetinde ulaştığı 11’yle. Ki,eminim; ‘acı bir kayıp’ olarak da arşivinde yer alacaktır...