Osman Korkmazel: 'Ah Okan ah...'

Yayınlanma: 11.11.2023 - 21:24

Güncelleme: 11.11.2023 - 21:24

Ligin ilk 8 haftasında Volkan Demirel yönetimindeki formda Hatayspor, son 3 hafta da üst üste 3 yenilgi alınca bizleri şaşırtmıştı. Hafta arası Volkan hoca, bolca moral aşısı yapmış…

Mersin Stadı’nda tribünler hemen hemen doluydu. Bravo Mersinliler ve Adanalılar’a. Okan Buruk, yorgunluğu es geçip aslolan 11’ine fazla dokunmamış. Temposu düşük bir maç gözlemliyoruz. Galatasaray’ın normal de, daha dinamik olan Hatayspor; hızlı çıkışlarla golün peşinde. Nitekim dk. 14; arka direğe yapılan ortaya Rivas kafayı yapıştırdı ve skoru1-0 yaptı. Oyunda iyi işler yapan Hatayspor, kontra çıkışlarla Galatasaray savunmasını yıpratıyor. Ve 22’dk. dan sonra Sarı Kırmızılılar, bilindik gösterilerini sunuyorlar. Çok geçmeden Erce büyük hatalı, Zaha şık vuruşlu golü buldular. Bu bölümden sonra iki takımda gol sahasına çabuk giriyor olsa da, not olarak alacağımız bol pozisyonlu, ‘fırsat harcama’ atakları göremedik…

2’nci yarı için Okan Buruk’un hamleleri nasıl olacak merakla bekliyorum. Değişim yok, bir bildiği vardır herhalde. Maç tek kaleye döndü derken, Hatayspor bir çıktı, pir çıktı. İlk kez hızlı çıktılar ve bunun karşılığını da aldılar. Dk. 55 Hatayspor yine hızlı çıktı ve Lamkel çok akılcı bir vuruşla Muslera’nın yanından fileleri havalandırdı. Kim suçlu merkez oyuncular ile savunmacıların gecikmeli geri dönüşleri… Dk.66 Okan hoca oyuncu değiştiriyor; geç kaldın be kardeşim! Kaan-Barış Alper girdi, çok geçmeden Mertens –Bakambu sahada. Okan, bir kez daha yineliyorum; geç kaldın hem de çok geç kaldın. Galatasaray baskıyı kurdu ama Hatayspor öyle iyi kapanıyor ki; barikat kurdular adeta. İş Icardi’ye yapılacak ortalara kaldı. Zaman iyice daraldı; 3 puan gitti gidiyor derken, Bahattin Şimşek’in düdüğü… Ah Okan ah, bu ilk kez alınacak 3 puan kaybını; hiç çekinmeden sana yazarım ben sana…