Osman Korkmazel: 'Bir şey göremedik'

Yayınlanma: 13.08.2023 - 01:12

Güncelleme: 13.08.2023 - 01:12

Başarılı hoca Çağdaş Atan’ın ekibi Kayserispor ile yazımıza başlayalım. Genç hoca iyi işler yapıyor; birçok eksiğe rağmen geçen yılı 9’ncu sırada bitirdiler. Çağdaş hoca geçen yıl ki güzel hikayenin, bu sene yenisini yazmak istediklerini de vurgulamadan edemiyor…

Geçen yılın şampiyonu Galatasaray ise, çok güçlü ekibine yeni yıldızlar katarak, taraftarlarına idmanlardaki ‘yeni akım’ futbolu göstermek istiyor. Okan Buruk bu akımın üstesinden hele hele deplasman da gelebilecek mi; az sonra hep birlikte maçı izleyip göreceğiz. Geçen yılki ekibiyle fazla oynamazken, yeni transferlerden de sadece tanıdık isim Bakambu’yu gol sahasına sürdü. Gol bölgesine yaklaşıyorlar ama net bir fırsat bulamıyorlardı. Kayserispor ise etkin olmasa da, baskın futbolu ön plana çıkartıp; güçlü rakibine tehlikeli atak şansı vermiyordu. Dk. lar 25’i gösteriyor Halil Umut Meler su molası verdi. Bu bölüme dek kaçan net bir gol fırsatı yoktu, umarım son 22 dk. göze hoş gelen futbol gözlemleriz. Uzatmada da Mertens’in kaçırdığı net pozisyon dışında fazla bir şey izleyemedik…

Okan Buruk değişime gitmedi, bence yanlış yaptı. Kaç tane iş yapacak oyuncun var be kulübede kardeşim. Kayserispor daha verimli oynuyor, en azından golü fazlasıyla düşünüyorlar. Neyse ki fazla geçmeden Icardi ve Angelino’yu sahaya sürdü. Oyun biraz hız kazandı ve 70 dk. da Kerem Demirbay ile Zaha’yı da oyuna dahil etti Okan hoca. Son dakikalarda iki takımda gol alanında gözüküyorsa da, skoru değiştirecek girişimlerde bulunamıyorlardı. E artık 99 dakika oynanan bu kısır futbola,’ bir şey göremedik’ desek yeridir…