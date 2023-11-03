Osman Korkmazel: 'Çok zorlanmadı…'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 22:25

Güncelleme: 03.11.2023 - 22:25

Kasımpaşa Kemal Özdeş, yönetiminde zirve takımlarına direnemiyor ama eş değerdekileri hiç boş geçmiyor. Aytaç Kara da çok iyi işler yapınca; ligin ilk 5’inde yer buluyor... Okan Buruk için zor maçlardan biri. Her maçın olduğu gibi bu karşılaşmanın da en büyük kazanım aktörü muhteşem taraftar… Orta merkez ve kenarlarda oynama yapmış Okan Buruk. Kaan’ı merkeze Torreira’nın yanına, Ziyech ile Zaza’yı da, Kerem’e destek olarak yerleştirmiş gözüküyor. Galatasaray 3’ncü bölgede golün peşinde ama ilk gole net yaklaşan Kasımpaşa oldu ve M.Faall ile Muslera’yı yokladı. Sonrasında Sarı Kırmızılı ekip, taraftarının müthiş desteğiyle gole yaklaşıyorsa da fileleri sarsamıyordu. Oy oy oy Zaha kaçırdı, kaçırdı; 32’de harika bir gole imza attı; öyle bir vurdu ki, Yunan kaleci Gianniotis topu filelerde görebildi. Galatasaray devamlı gol sahasında da, Kasımpaşa’nın kontra çıkışları Muslera’yı bayağı rahatsız ediyor. İlk yarının kısacası, Galatasaray golden başka bir şey düşünmüyor; Kasımpaşa ani çıkışlarla gol arıyor… Ve Arda Kardeşler ilk yarıyı bitiriyor. Bakalım 2’nci yarı bizlere neler gösterecek…

Oyuna hızlı başlayan Galatasaray’dı; henüz 5 dk. geçmedi ki; Zaha bir gole daha imza attı. Tribünlerin sevinci çok sürmedi. Bu kez Kasımpaşa, ani kontratak sonrası Omeruo’nun kafa vuruşuyla golü buldu. Muslera’nın sakatlanıp çıkması hiç de iyi olmadı. Kasımpaşa gol bölgesine fazlaca girse de, olgun işler yapamıyorlar. Taraftar desteğini neden kesti anlamak mümkün değil. Bir gol yense ne olacak derken, Kasımpaşa M.Fall ile bir gol fırsatını harcamaz mı? Okan Buruk’un nihayet oyuncu değiştirme aklına geldi. 3 oyuncu değişimi birden, S.Oliveira, Barış Alper, Halil Dervişoğlu sahada. Kasımpaşa beraberlik peşinde, Galatasaray kontrollü oyuna geçti. Maçın uzatma dakikaları 10 dk.; Kasımpaşa’nın gol isteği çok fazla olsa da, Galatasaray fazla zorlamıyor; oyunu idare etme konumunda. Haklılar da, ‘çok zorlanmadan gelen 3 puan desek’ yeridir.’…