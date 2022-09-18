Osman Korkmazel: 'Fark geldi, sıkıntı bitti...'

18 Eylül 2022 Pazar, 22:15

Fenerbahçe Süper Lig’de evinde oynadığı maçlar da rahat kazanacağı maçları, sıkıntı içinde bitiriyor. Son Kayserispor maçını rahat yense de, tribünle pek keyif alamamıştı. J.Jesus bu duruma nasıl bir önlem alacak, merakla bekliyorum. Alanyaspor’da F.Farioli yönetiminde biraz sıkıntı yaşasa da, son 3 maçta aldığı 7 puanla üst sıralara doğru aldı.

J.Jesus yine küçük dokunuşlarını yapmış; bu kez Kayserspor maçının hücum hattı değişmiş. Neler göreceğiz bakalım? Alanyaspor’da F.Farioli taze oyuncular sürdü sahaya. Müthiş bir başlangıç, iki takımda hızlı futboldan ödün vermiyor. Ama Fenerbahçe, muhteşem taraftarının da olağanüstü desteğiyle öyle bir vites arttırdı ki, tutabilene aşk olsun. Ve dk. 5 Alanyaspor’ da 1 değil, 2 hata üst üste; Rossi ikramı harcar mı? Bastı plaseyi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor akıcı oyundan ödün vermiyor ama savunma hattı çok hata yapıyor çok, işte kornerden gelen topa geç hamle, bu kez kurnaz G.Henrigue kafayı yapıştırdı, 2-0. Bu bölümden sonra Alanyaspor biraz gözükür gibi oldu hücum alanında ama netice alıcı bir şey yapamıyordu. Dk. lar 45’i gösterdiğinde penaltı kazandı Fenerbahçe, J.Pedro’nun yumuşak vuruşunu, R.Runarsson çıkardı. Devre biterken akşamın adamı M.Crespo öyle bir gol attı ki; bu çocuk her şeyi hak ediyor bilinsin istedim...

İkinci yarıya 2 hoca da, oyuncu değişimiyle başlamadı. Fenerbahçe o muhteşem taraftarının da desteğiyle, 3’ncü bölgede cirit atıyor. Alanyaspor baş edemiyor bir türlü, F.Farioli farkında değil. Değişime gitsene kardeşim. Bak J.Jesus hemen hamlesini yaptı ve Lincon ile İrfan Kahveci’yi oyuna dahil etti. Bastırıyorlar yine oy oy, 74 de öyle bir gol attılar ki, oyuna taze giren Lincoln-İrfan can işbirliği ve Valencia’nın dokunuşu 4’ledi Fenerbahçe. Durmak yok, bu kez de Rennes maçının fatihi İrfan Can enfes bir gole imza attı ve farkı 5’e çıkardı. Tribünlerden bitmek bilmeyen Arda sesleri o da 82’de sahada. Yeni giren Batshuayi öyle bir gol kaçırdı ki, 6 olur mu? Bu kadar fark yeter; bu farklı sonuç ile ikinci yarılar da çok yaşadıkları, ‘sıkıntı’ da sona ermiş oldu.