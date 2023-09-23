Osman Korkmazel: 'Galatasaray hız kesmiyor…'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 22:18

Güncelleme: 23.09.2023 - 22:18

M.Başaksehir’in kötü gidişatı sürünce, başkan Ekrem Gümüşdağ kolları sıvadı. Çağdaş Atan hocalığa başlarken, 2-3 tane de kaliteli transferler yaptı. Şimdi ligin dibinden kurtulma peşindeler. Az sonra evlerindeki Galatasaray maçı, onlar için çok büyük önem taşıyor…

Okan Buruk 2-3 oynama yapmış. Muhabir kardeşimden aldım haberi, tribünlerde Galatasaray taraftarı daha çokmuş. Galatasaray tempoyu, M.Başaksehir baskıyı yükseltme peşinde. Dakikalar 18’i gösteriyor, net bir gol fırsatı kaçıran yok ama arayış içinde olan Galatasaray. Ve çok geçmeden Çağdaş Atan da, ‘hücuma çıkın’ işaretleri yapıyor. İlk tehlike Muslera direğe çarpıp çıkan topu seyrediyor. Kazım kenara, Kaan Ayhan oyunda; Abdülkerim solbeke. İlk net fırsatı Serdar Gürler harcıyor, tam golü yapacakken, yere nasıl düştü anlamak çok zor! Dk.43 Tete’den harika pas, H.Ziyech’den müthiş bir vuruş top ağlarda… Ve koca bir ilk yarı Galatasaray’ın bize gösterdiği; hızlı bir akım neticesinde attıkları o olağanüstü gol…

Okan Buruk çok şey anlatmalı devre arasında oyuncularına! İki değişim birden yapmış; Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay sahada. Her iki takımda oyuna tam odaklanmadan penaltı kazandı Galatasaray. Nasıl oldu? Kerem’in ayağına basma var. Icardi’den sert bir plase, skor 2-0 oldu. Çağdaş Atan pes etmiyor oyuncularına devamlı, ‘ oyunu bırakma yok’ işaretleri yapıyor. Çok geçmeden de golü buldular. Galatasaray’ın sol kanadı yol geçen hanı, Abdülkerim’de derde çare olamıyor. Başaksehir 70 dk. sonrasında gol sahasında çok görünüyor. Buna karşın Galatasaray’da hızını kesmeye niyetli değil. D. Sanchez kafayı vurdu, Volkan değil, göğsü topu çıkardı! Uzatma dakikaları ‘gol gelir mi?’ M. Başaksehir son gücünü de kullanıyor, kullanıyor da; Galatasaray’ın direncini, hızını kesemiyor ki…