Osman Korkmazel: 'Geliyor gelmekte olan'

Yayınlanma: 20.05.2023 - 21:11

Güncelleme: 20.05.2023 - 21:11

Sivasspor düşme potasından bir adım öne çıksa da, son 4 haftadır şaşırtıcı sonuçlar alıyor… Kısaca sağı- solu belli olmuyor. Okan Buruk’un, şark kurnazlığında olması gerekir bu duruma…

Galatasaray’dan görmeye alışık olduğumuz yüksek tempo, hızlı hücum ve müthiş taraftar desteği; çok geçmeden de Mertens’in müthiş şutu. Ardından Rıza Çalımbay’ın savunma bloğunu biraz daha öne çıkartma isteği. Tutmadı talimat ve çok geçmeden Kerem Aktürkoğlu, İcardi iş birliği ile gelen akıl üstü gol. Oyunun temposu giderek düşerken, Sivasspor usul usul gol bölgesinde gözükür oldu. Fakat netice alıcı bir şey elde edemiyordu. Sonrasında da yavaş bir oyun izleniyordu. Tribünler de sessizliğe bürününce, ilk yarı böyle bitecek izlenimi veriyordu. Az sonra da Arda Kardeşler, devre bittiği düdüğünü çalıyordu. Kısa bir özet, Galatasaray yapmak istediğini orta derece yaparken, Sivasspor ise onu seyretmekle meşkuldu…

Rıza Çalımbay gerekli bilgilerini oyuncularına işleyemezse, ikinci yarı Galatasaray’dan daha çok gol görebiliriz. Pek de akışkan başlamadı oyun. Sivasspor biraz daha etkili gibi gözükse de, Galatasaray buna müsaade etmiyordu. Tribünler de ses yükselmeye başlayınca, oyun biraz daha seyredilir hale geldi. İlk hamle Rıza hocadan durgun gözüken Gradel’i ve R.Yalçın’ı oyundan aldı. Ve şık bir gol daha J.Boey’in ortasına Icardi müthiş yükselip kafayı yapıştırdı. Çok geçmedi Okan Buruk’da, Midtsjo ile Barış Alper’i işi sağlama almak adına sahaya sürdü. E tabii tribünler dört köşe, Nef Stadı’nı inletiyorlar. Fazla fark olmasın moduna girdi Siivasspor, ara sıra gol sahasına girseler de net bir gol fırsatı yakalayamadılar. Oyuna idare ediyor Galatasaray, olması gereken de bu. E artık biz de, ‘geliyor gelmek de olan’ cümlesini netlikle söyleyebiliriz…