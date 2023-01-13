Osman Korkmazel: 'Gol her şeyin ilacı…'

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 22:13

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 22:13

Galatasaray’ın liderliği pekiştirme maçlarını az sonra evindeki Hatayspor; gelecek hafta yine evinde oynayacakları Antalyaspor maçları olarak gösterebilirim. Burada en büyük etken her zaman olduğu gibi ‘muhteşem taraftar’ olacak derken; neyse ki Nef Stadyum tribünleri maça az bir süre kala doldu… Okan Buruk cezalı Mertens’in yerine Mata’yı yerleştirmiş, Barış Alper’i de sağ kenara alıp, Icardı’yi santrfor mevkisine yollamıştı. Çok baskılı ve tempolu oyunu yine görüyorduk. Oliveira yokladı hemen kaleyi, henüz 3 dk. geçmedi ki Kerem şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. Hatayspor tutuk başladığı maçta Volkan Demirel’in, oyuncularına sürekli öne çıkın işaretleri yapmasıyla, merkezden gol bölgesine doğru akıyordu. Dk. 18’de El Kaabi ile bir fırsat yakaladılar, Muslera müthiş çıkardı bu şutu. Sonrasında oyuna denge gelse de, taraftarın bitmek bilmeyen desteğiyle; Galatasaray gol bölgesinde cirit atıyor ama gol gelmiyordu. İlk yarı biterken, ‘bu kadar gol kaçar mı’ diyordum ki; uzatmalar da üst üste 2 gol atan Mata, 2’nci yarı için rahat bir nefes aldırıyordu…

Oyunun hakimi olarak ilk yarıyı bitiren Galatasaray, 2’nci yarı da bu futbolunu sürdürürse; deplasmandaki 7-0’lık Başaksehir maçını unutturur mu? Bilmem ki! Hatayspor içine kapandı, yok hızlı bir çıkışla El Kabi, Muslera ile karşı karsıya; müthiş önledi Muslera. Tribünler verdi coşkuyu ama oyun biraz durağanlaştı. Volkan Demirel’den hamleler, Kaan-Musa oyunda. Okan Buruk da 4 değişim birden, Gomis-Rashica-Berkan-Yunus Akgün sahada. Oyun iyice durgun seyrediyor derken, Gomis’den harika bir gol daha izledik; Yunus’un akıl dolu pasına öyle bir vurdu ki, Erce ağlarda görebildi topu. O muhteşem taraftar susmak bilmiyor, veriyor coşkuyu oyunculara; gol gelir mi? Bu kadar harika ötesi desteğe, ‘her şeyin ilacı gol’ gelmedi. Olsun daha çok maç var; bu güzel futbolla, çok gol görürüz çok…