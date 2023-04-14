Osman Korkmazel: 'Hata Çağdaş hocanın'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 22:48

Güncelleme: 14.04.2023 - 22:48

5 haftalık zorlu bir maç trafiğine giriyor Galatasaray. Bu bakımdan başlangıç olan Nef Stadı’ndaki Kayserispor karşılaşması büyük önem arz ediyor. Çağdaş Atan’ın ekibi son 3 haftadır da yeniden tırmanışa geçti. En ufak hatayı pahalı ödetiyorlar. Son Trabzonspor deplasmanında 4-3 kazandıkları maç aklıma geliyor da, ‘of aman of’! …

Nef Stadı full çekmiş yine. Hızlı oyun görüyoruz. Her iki takımda hücum bölgesine taşınma uğraşında. Tribünlerin sesi giderek yükselince; Galatasaray da gol sahasına sıklıkla girmeye başladı. Ve hemen semeresini gördüler; önce Kerem’in usta işi pasını Icardı şık bir golle değerlendirdi. Aradan 5 dk. geçmedi ki bu kez Rashica, 2’nci gole imzasını attı. Kayserispor üst üste yenilen gollere aldırmıyor; ‘bizde pes etmek yok’ dercesine gol bölgesine yol alıyor. Fakat netice alıcı bir pozisyona giremiyorlar. Buna karşın Galatasaray, savunma da işini iyi yapıyor ve sazı yine ellerine alıyorlar, tribünler durur mu onlarda eşlik ediyor ve çok geçmeden Kerem penaltı alıyor ve de Icardı 3’lüyor. Çok geçmeden Arjantinli golcü skoru 4-0 getiriyor. 4 gol çok iyi de, yine vurgulamalıyım; Kayserispor pes etmez. Trabzonspor’la oynadıkları maç aklıma geliyor da, en ufak hatayı pahalı ödettiler…

Bekleyip görelim, 2’nci yarıyı… Kayserispor’un 10 kişi kaldığını hatırlatmalıyım. Tribünlerin keyfi yerinde, bağırlarına basıyorlar takımlarını. Oyunun temposu giderek düşüyor derken, Kerem imzalı muhteşem frikik golü; hem maça hem de saha içine hareket getirdi. Okan hoca durur mu, oda 2 enerjik oyuncu Zaniolo ve Gomis’i oyuna dahil etti. Çok geçmeden Zaniolo harika bir vuruşla, jeneriklik gole imza atarken, tribünleri sevgi seline döndürdü. Maç artık gol sağanağı sürecek görüntüsü veriyor. Olmadı ‘yarım düzine’ kafi geldi… Kayserispor’un istediği olmadı, neden Çağdaş Atan’ın hataları yüzünden. Sen hatlar arasının ayarını yapamazsan, devamlı gol bölgesine akarsan, daha çok farklı yenilgiler görürsün be genç hoca…