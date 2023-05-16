Osman Korkmazel: 'Icardi de olmasa'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 22:25

Güncelleme: 16.05.2023 - 22:25

İstanbulspor son 4 haftadır tırmanışa geçti ve ayrıca Hatayspor’dan gelen 3 puanı da katarsak; düşme potasının üstüne çıktı. Deplasmanda oynadıkları Fenerbahçe maçı aklıma geliyor da; son saniyelerde bitmek bilmeyen enerjileriyle 3-3’e getirmişlerdi maçı… Az sonra hadi evlerinde diyelim; Kasımpaşa Stadında ağırlayacaklar lider Galatasaray’ı…

Maç yaklaşırken güneşli hava bir anda yağmura çevirdi Kasımpaşa Stadı’nı. Fatih Tekke’de aynı uygulamayı iletmiş oyuncularına, savunmaya kapanın hızlı çıkışlarla da gol sahasına akın. Galatasaray tempoyu giderek yükseltiyor. Bilindik arayışlara başladılar; 2 kenardan ortalar ve uzak mesafeli şutlar. Dk. lar 22’i gösteriyor, Oliveira’nın sert şutu tribünleri coşturuyor. Yalnız sıklıkla olmasa da İstanbulspor’un da, gol sahasına akıp Eze ile gol kokladığını belirtmeliyim. Üst üste sakatlıklar oyunu nasıl soğutuyor. 8 dk. lık uzatmada neler oldu neler. Fatih Tekke’nin de itelemesiyle daha çok görünür oldular 3’ncü bölgede. İlk yarı biterken İstanbulspor’da Okan’ın hatasında topla buluşan İcardı, Rashica’yı gördü o da topa vurdu ama ayağına darbe var. Var çağırdı Kaan Numanoğlu’nu, bakıp penaltıyı gösterdi. Ardından bir gol daha geldi İcardı’den ama ofsayt kararıyla iptal edildi. 52 dk.lık ilk yarının en göze hoş gelen futbolu uzatmalardı diyebilirim…

İkinci yarıda, değişimler var mı? Galatasaray’da Oliveira çıktı, Midtsjo girdi. İstanbulspor’da aynı 11 sahada. Oyunda tempo ilk yarıya göre daha düşük. Ama İstanbulspor’un daha çok hücuma çıktığını görebiliyoruz. Galatasaray 57 dk. dan sonra gol sahasında daha çok görünüyor Baş rol oyuncusu Kerem ile iyi ki varsın be aslanım renk katıyorsun oyuna ama bir de Icardı’ye besleme yapsan, her şey daha güzel olacak. Zaniolo oyunda, hemen etkinliğini gösterdi ama 6 dk. geçmedi ki kırmızıyı gördü. Haklı çıkan kart mı? Evet tekmeyi bastı adama. Biraz kendine hakim olamıyorsun. Hırs küpüsün hırs, gördün mü şimdi 10 kişi bıraktın takımını. Maçı da zora soktun; İstanbulspor durur mu, bunu fırsat bilim yükleniyor Galatasaray kalesine. Neyse ki çabuk toparlandılar ve hakimiyeti ele aldılar, çok geçmeden de İcardi ile şık bir gol daha buldular. Ayağına sağlık Arjantinli çocuk, iyi ki varsın. Çok derin alkışlar sana. Sen de olmasan…