Osman Korkmazel: 'Icardi efelenince'

Yayınlanma: 20.08.2023 - 00:03

Güncelleme: 20.08.2023 - 00:03

Trabzonspor yeni hocası Nenad Bjelica’nın ufak değişimleri ile iyi işler yapmaya çalışıyor.

İlk maçta Antalyaspor önünde 3 puanı, ‘görev sadıklığını’ ön planda tutup aldılar. Evinde 4-1-4-1’i seçti Hırvat hoca, tek golle de iş bitti. Bakalım az sonra Rams Park’ da değişim yapacak mı? İki takımda alışıla gelmiş 11’leri ile sahadalar.

Uğultu kulakları sağır edercesine, tempoda yüksek seviyede gidiyor. Abdülkerim’den sıyrılan Trezeguet, ilk tehlikeli girişimi Trabzonspor adına yaptı. Çok geçmeden Galatasaray hakimiyeti ele aldı. Dakikalar 23’ü gösteriyordu ki; enfes bir gol izledik. Torreira’dan, Bakasetas’a önde baskı; Kerem’in topu kapışı, Icardi’ye usta işi pası, golcü durur mu; enfes bir dış üstü vuruş ve de topun ağlarla buluşması. Daha sonraki bölümde, iki takımda gol sahasına çabuk ulaşırken; netice alıcı bir fırsat bulamıyorlardı. Bunda ki ana sebep, gol organizasyonlardaki eksiklikti.

İki hoca da devre arasında oyuncularına bu olumsuzluğu iletip, işler hale sokturabilecek mi? Galatasaray ilk yarıya göre, daha olumlu işler yapmaya başladı. Bölge geçişlerini daha sıklaştırırken, golü daha düşünür oldular. Trabzonspor neden bu kadar geriye çekildi, çok mu yoruldular; yoksa taktik mi değiştirdiler. Su molası sonrası her şey net bir şekilde belli olur. Yorgunluk, sakatlık değişimleri de beraberinde getirdi.

Trabzonspor’da 3, Galatasaray’da 2 değişim birden. Dk. 85 Bakambu’dan, Icardı’ye şık pas; o da ne kötü bir vuruş ve kaçan önemli bir fırsat. Son dakikalar Trabzonspor gol sahasına sokuluyor da, sokulmakla kalıyorlar. Kaan Ayhan giriyor, 3 dk. geçmiyor ki; Icardi’nin kafasına yolluyor, top filelerde. Arjantin’li ‘atın bana atın’ diye efeleniyor. Atıyor da bu kez ofsayta takılıyor. Böyle golcün olsun yeter…