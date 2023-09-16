Osman Korkmazel: İşte futbol bu…

Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:15

Güncelleme: 16.09.2023 - 22:15

Maç başlamadan önce Erden Timur’a bir iki laf etmek isterim. Kendisini fazla tanımam ama iyi işler yapıyor Galatasaray için. Özellikle yapılan transferler de, ince eleyip sık dokuyor. Devam kardeşim bildiğin yoldan sakın sapma yapma. Biz 50 yılda neler gördük neler… Okan Buruk ezbere bilinen 11’ini bozmuyor. Arada iyi geldi ki, devam kararına saygı duymak gerek. Samsunspor yüksek tempoda oynayan Galatasaray’dan, hiç de eksik kalmıyor. Kısasa, kısas derler ya, oyunu aynen öyle sürdürüyorlar. Ama Galatasaray bir kontra çıkışta, Kerem’in şık vuruşuyla golü buldu. Zevkli maç oluyor, iki takımda gol sahasına çabuk akıyor. Galatasaray bir tık daha bilinçli ve usta oyuncuları fazla olduğundan, muhteşem taraftarını mutlu ediyor. İşte çok geçmeden, Kerem’den usta işi bir gol daha. Şunu da vurgulamalıyım, Samsunspor’ da en ufak bir gerileme yok. Akıllarında hep gol var, var ama fileleri havalandıran Abdülkerim’in kafasıyla Galatasaray oluyor. Umarım bu zevkli ve kaliteli futbol, 2’nci yarıda da devam eder.

İşte futbol bu, ilk yarının devamı aynen 2’nci yarıda da sürüyor. Tete yok, H.Ziyech oyunda. Henüz 1 dk. dolmadı ki, L.Dimata’nın sert şutu, V. Nelsson’a da çarpıp filelerle buluştu. Samsunspor durmak nedir bilmiyor. L.Dimata’nın sutu, Nelsson’a da çarpıp ağları havalandırdı. 60’ncı dakikada C.Holse ile bir gol daha buldular. Maç 3-2’ye geldi. İki takımda da en ufak bir gerileme yok. Galatasaray yine bastırıyor, H.Ziyech’in müthiş şutu, Icardi’nin kafasından skoru 4-2’ye getirdi. Gol her an gelebilir. Devreye müthiş taraftar da girdi, haklılar da farkı arttırıp onlar da rahatlamak istiyorlar. Ama hocalar da tam tersi, Okan hoca oyunu soğutma, Hüseyin Eroğlu’da gol peşinde. İşte futbol bu, iki takıma da tebriklerimi göndermek istiyorum. Bize böyle zevkli ve akıcı bir futbol seyrettirdikleri için…