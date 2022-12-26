Osman Korkmazel: 'Kıymetli 3 puan liderliği de getirdi'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 04:57

Dünya Kupası uzun bir ara verdirdi (39 gün) tüm Elit Liglere; doğrusunu söylemek gerekirse bizim Süper Lig’e sekte vurduğunu belirtmeliyim. Özellikle form grafiği giderek yükselen takımları; İşte dün akşam ki Lider Fenerbahçe’yi gördük… Bakalım bu akşam evinde alt sıralardaki İstanbulspor’u ağırlayacak olan Galatasaray bize neler gösterecek. Hazırlık dönemi ve oynanan maçlar gösterdi ki; sakatlık, eksiklik ve de tam kadro çalışamama nedeniyle, istenen verimi alamadı Okan Buruk. Son maç da Toulouse’u 2-1 yenerken tat verebildiler, o da 2’nci yarının belli bölümlerinde…

Tabii ki esas olan az sonra ki karşılaşma; Okan Buruk fazla oynama yapmamış 11’yle; Fatih Tekke’de öyle. Hızlı başladı İstanbulspor, gol bölgesine hızlı akıp şut girişiminde bile bulundular. Galatasaray hemen karşılık verdi ve orta merkez çıkışlı ataklarda hedef, B.Gomis’i golle buluşturmaktı. Ve dk. 14, S. Boey ortası Gomis geç kaldı; 1 dk. geçmedi ki Mertens’in kornerine B.Gomis kafayı yapıştırdı. Bu golün ardından öyle fırsatlar yakalıyorlardı ki, tribünler her gol kaçış da ‘bu da kaçar mı’ feryatlarıyla yankılanıyordu. B.Gomis kaçırdı kaçırdı dk. 37’de Midtsjo’nun ikramını geri çevirmedi. Muhteşem taraftar 2-0’ı az buluyor, gollerin devamını istiyordu. Biraz gevşeme İstanbulspor’u uzatma bölümünde hareketlendirdi ama gol sahasında kısır kaldılar…

OKAN HOCA HAMLELERİ ERKEN YAPMALI

İlk yarının iyi görüntüleri, 2’nci yarıda da devam ediyordu. Galatasaray’ın hızlı ve baskın oyununa, ilk yarıdaki karşılığı veremiyordu İstanbulspor. 65’nci dakikadan sonra Fatih Tekke’nin de, hücum hareketleri ardından görünür oldular. Tribünlerde de sessizlik var, oyunun hızı kesilince, onların da hızı kesildi. Kazım sakatlandı, zorunlu Van Aanholt girdi. Okan hocanın hamleleri şart oldu. Nihayet 3 oyuncu birden Mata-Yusuf Demir-Berkan sahada. Toparlanma oldu mu, aksine İstanbulspor toparlandı. Gol arıyorlar, 82’de Mehmet Yeşil ile golü de buldular. Hadi bakalım, sen golleri atamazsan böyle üstüne üstüne gelirler işte. Ay ay 90 artı 2’de öyle bir gol kaçırdılar ki, tribünlerden çıt çıkmıyor. Oysa ki onların desteği bu bölümde fazlaca olmalı. Son 1dk. ‘geçmek bilmiyor’ derken bir düdük; kıymetli bir 3 puan ve gelen liderlik…